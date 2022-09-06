Такие выводы обнародовал во вторник финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

"Чтобы пролить свет на покупающих российскую нефть, газ и уголь и как изменились объемы и стоимость импорта с начала вторжения, CREA собрал детальный набор данных по продажам российского ископаемого топлива по трубопроводам и морю", - поясняется в тексте исследования.

В исследовании говорится, что с 24 февраля по 24 августа "Россия получила €158 миллиардов дохода от экспорта ископаемого топлива". Причем ЕС импортировал 54% от этого объема, что составляет около €85 миллиардов. Следующими крупнейшими покупателями определены Китай (€34,9 млрд), Турция (€10,7 млрд), Индия (€6,6 млрд), Япония (€2,5 млрд), Египет (€2,3 млрд) и Южная. Корея (2 млрд евро).

При этом чистый доход от продажи ископаемого топлива, поступившего в федеральный бюджет РФ за шесть месяцев от полномасштабного вторжения в Украину, оценивается примерно в €43 миллиарда. Как отмечается в докладе, это помогало финансировать военные преступления в Украине.

В то же время отмечается, что из-за повышения цен текущие доходы РФ от продажи ископаемого топлива значительно превысили уровень предыдущих лет – несмотря на сокращение объема экспорта из России на 18%.

В исследовании отмечается, что Россия ищет пути обхода введенных ограничений и пытается перенаправить поставки нефти путем ее переработки, смешивания, перегрузки на другие суда.

"Нужны более строгие правила и наказания, чтобы предотвратить поступление сырой нефти и нефтепродуктов с содержанием российской нефти, на рынки с действующими запретами", - отмечается в отчете.

В этой связи подчеркивается, что Европейский Союз и Великобритания должны использовать свои рычаги влияния на глобальные транспортные перевозки.

"ЕС должен запретить использование европейских судов и европейских портов для транспортировки российской нефти в третьи страны, а Великобритания должна прекратить разрешение для своей страховой отрасли участвовать в этой торговле", - отмечается в документе.

Кроме того, подчеркивается необходимость для Европы ускорить меры по энергосбережению и внедрению чистой энергетики, тепловых насосов, электромобилей и других технологий для замены российского ископаемого топлива.

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