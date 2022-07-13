Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитической компании Vortexa, в июле объем поставок должен достичь еще большего значения – 220 тысяч баррелей в сутки. Большинство ближневосточного импорта составляет мазут. В меньшей степени требуются бензин, авиационное и дизельное топливо.

Bloomberg отмечает, что более трети всех российских поставок попадает на нефтяной терминал ОАЭ, расположенный в порту Фуджейра. Установить происходящее с топливом после его отгрузки является непростой задачей, заявил старший аналитик по нефтепродуктам консалтинговой компании Energy Aspects Коэн Уэсселс. Он отметил, что нефтепродукты во время загрузки в резервуары для хранения могут смешиваться, что значительно усложняет процесс определения их происхождения.

Нефтяной аналитик Turner, Mason&Co. Джонатан Лейт предположил, что в будущем ближневосточные страны могут начать поставлять на европейский рынок российское топливо под видом своего.

Несмотря на увеличение объема поставок на Ближний Восток, Россия не сможет компенсировать снижение европейского импорта, который после начала войны сократился более чем на полмиллиона баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

Напомним, 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие поэтапный запрет на экспорт российской нефти в ЕС.

Сначала в России не признавали влияния этого решения на экономику, но в начале июля Путин потребовал российских компаний готовиться к нефтяному эмбарго.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что США совместно с союзниками планируют "задушить российскую военную машину", а также остановить рост цен на нефть и бензин до уровня, который сможет нанести ущерб мировой экономике.

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