После 24 февраля мы потеряли эмоциональную связь с Россией и ее народом, - Зеленский
Хотя среди россиян много таких, которые против войны и за Украину, но отношение к ним очень ухудшилось
Об этом рассказал Владимир Зеленский в разговоре с российскими журналистами, передает Еспресо.TV.
"Несмотря на то, что я президент и должен быть достаточно прагматичным человеком, отношение после 24 февраля ухудшилось. Ухудшилось очень. Утрачена эмоциональная составляющая отношения к Российской Федерации, к народу. Даже к народу. Несмотря на то, что понимаю, что в России много людей, которые поддерживают Украину. Я им благодарен, потому что без сарафанного радио, без работы честной журналистики, без внутреннего потенциала русского человека, который за справедливость и за Украину... И да, пусть она будет, прежде всего, за себя - а это значит, что она будет за Украину в данном случае. Потому что война на нашей территории не принесет ничего хорошего этому русскому человеку, если он осознает", - отметил Владимир Зеленский.
- Напомним, Роскомнадзор требует от российских СМИ не публиковать интервью, которое они брали у Зеленского.
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