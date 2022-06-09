После 24 февраля контейнерный импорт в Россию упал на 60%, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что ведущие логистические корпорации, такие как Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, приостановили работу вскоре после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По подсчетам Bloomberg, среднее количество контейнеровозов в российских водах снизилось на 60% с ноябрьского пика.

Также сегодня, 9 июня, стало известно, что у России сложилась очень напряженная ситуация с чаем и кофе.

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