После 24 февраля контейнерный импорт в Россию упал на 60%, - Bloomberg
Поставки товаров в Россию морем существенно упали после начала вторжения РФ в Украину
Об этом пишет Bloomberg.
Агентство напоминает, что ведущие логистические корпорации, такие как Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, приостановили работу вскоре после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину.
По подсчетам Bloomberg, среднее количество контейнеровозов в российских водах снизилось на 60% с ноябрьского пика.
- Также сегодня, 9 июня, стало известно, что у России сложилась очень напряженная ситуация с чаем и кофе.
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