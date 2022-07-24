После 24 февраля количество краж и грабежей сократилось вдвое, а ДТП – втрое
Нацполиция за 5 месяцев полномасштабного вторжения начала более 24,5 тысячи уголовных производств
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Ужесточение ответственности за имущественные преступления в условиях военного положения безусловно повлияло на рост этой категории правонарушений. Таких зарегистрировано более 24,5 тысяч, а это вдвое меньше, чем в прошлом году", - сказал он.
По словам Клименко, уменьшилось и количество ДТП - почти в три раза.
Кроме того, "снизилась на 30% смертность на дорогах".
"Вместо этого есть рост незаконного обращения с оружием, умышленных убийств и угонов транспорта", - подчеркнул глава Нацполиции.
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