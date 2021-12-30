После 20 лет с введения евро: жители Бельгии до сих пор обменивают франки, - Нацбанк
Валюта евро поступила в обращение 20 лет назад в 12 странах ЕС, включая Бельгию, однако у бельгийцев еще остаются 17 млрд. бельгийских франков
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на канал RTBF .
"Ежедневно мы принимаем людей, которые приходят обменивать свои бельгийские франки. 74 тыс. банкнот принесли в Национальный банк Бельгии в 2021 году, что является эквивалентом около 2 млн евро", - заявила представитель банка Сара Бонмарьяж.
Национальный банк не переставал принимать для обмена бельгийские франки.
Любая банкнота, выпущенная после 1944 года, все еще конвертируется в евро. При обмене более 3 тысяч евро необходимо доказать законность происхождения своих бельгийских франков.
Обмениваются только банкноты от 100 франков и выше. С 2004 года уже нельзя обменять банкноты в 20 и 50 франков.
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