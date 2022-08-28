Об этом сообщил Беларускі Гаюн .

Как говорится в сообщении, в небе над Беларусью пять российских самолетов выпускали ракеты по Украине.

По информации телеграм-канала, запуски ракет по истребителям РФ были из Жовтневого района, Петрикова, Турова, Столенского района и Мстиславля.

Справка

"Беларускі Гаюн" – независимая от режима Лукашенко мониторинговая группа из Беларуси, которая на основе показаний местных жителей и открытых данных отслеживает российскую военную активность в стране.

Беларусь снова продлила военные учения у границы с Украиной минимум на неделю.

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