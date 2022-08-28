После 19:00 в небе над Беларусью пять российских самолетов выпускали ракеты по Украине, - "Белорусский Гаюн"
В небе над Беларусью пять российских самолетов выпускали ракеты по Украине
Об этом сообщил Беларускі Гаюн .
Как говорится в сообщении, в небе над Беларусью пять российских самолетов выпускали ракеты по Украине.
По информации телеграм-канала, запуски ракет по истребителям РФ были из Жовтневого района, Петрикова, Турова, Столенского района и Мстиславля.
Справка
"Беларускі Гаюн" – независимая от режима Лукашенко мониторинговая группа из Беларуси, которая на основе показаний местных жителей и открытых данных отслеживает российскую военную активность в стране.
- Беларусь снова продлила военные учения у границы с Украиной минимум на неделю.
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