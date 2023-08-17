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После 19 лет работы: магазин Xbox 360 закроется в июле 2024 года

17 августа, 2023 четверг
20:35
Технологии Microsoft

Microsoft объявила, что с 29 июля 2024 года, после 19 лет работы, в магазине Xbox 360 больше нельзя будет покупать игры, однако пользователи смогут играть в приобретенные ранее

Об этом сообщает официальное представительство Microsoft .

Также, с 29 июля программа Microsoft Movies & TV больше не будет работать на Xbox 360, а значит, телепрограммы и фильмы больше нельзя будет просматривать на Xbox 360.

В свою очередь, до июля 2024 года пользователи все еще смогут покупать игры в магазине.

"В этом ноябре исполняется 18 лет с момента запуска Xbox 360. Это была консоль, определившая поколение, которая приглашала многих впервые погрузиться в игры и общаться с друзьями по всему миру. На протяжении многих лет мы слышали истории об игроках, которые на всю жизнь влюбились в игры, начиная с таких, как Kameo, Gears of War, Fable 2 и других классических игр Xbox 360. Мы рады, что многие поклонники продолжают играть в свои любимые игры Xbox 360 на Xbox 360 или на более новых консолях через обратную совместимость. Xbox 360 в 2005 году многое изменилось. Технологии развились, ожидания от игроков изменились, и мы сосредоточены на том, чтобы сделать Xbox Series X|S лучшим местом для игры сейчас и в будущем", - говорится в сообщении.

Несмотря на закрытие магазина, владельцы консоли смогут продолжать играть в уже приобретенные игры. Кроме того, они все еще будут доступны для игры не только на консоли Xbox 360, но и на устройствах Xbox One и Xbox Series X|S из-за обратной совместимости.

"Что не изменилось, так это наше обязательство сохранить вашу возможность играть в уже приобретенные игры на желаемом устройстве, а это значит, что мы стремимся поддерживать игровой процесс Xbox 360 в ближайшем будущем – и вы все равно сможете играть и загружать ранее приобретенный контент и общаться с друзьями", пишет компания.

Microsoft объясняет, что даже после июля 2024 г. пользователи смогут играть и общаться с друзьями через многопользовательские режимы в играх, если издатель поддерживает онлайн-серверы.

  • В июне стало известно, что Microsoft поднимет стоимость подписки Game Pass почти на всех рынках, вырастет также цена нового Xbox Series X.
киберспорт
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