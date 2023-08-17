После 19 лет работы: магазин Xbox 360 закроется в июле 2024 года

Об этом сообщает официальное представительство Microsoft .

Также, с 29 июля программа Microsoft Movies & TV больше не будет работать на Xbox 360, а значит, телепрограммы и фильмы больше нельзя будет просматривать на Xbox 360.

В свою очередь, до июля 2024 года пользователи все еще смогут покупать игры в магазине.

"В этом ноябре исполняется 18 лет с момента запуска Xbox 360. Это была консоль, определившая поколение, которая приглашала многих впервые погрузиться в игры и общаться с друзьями по всему миру. На протяжении многих лет мы слышали истории об игроках, которые на всю жизнь влюбились в игры, начиная с таких, как Kameo, Gears of War, Fable 2 и других классических игр Xbox 360. Мы рады, что многие поклонники продолжают играть в свои любимые игры Xbox 360 на Xbox 360 или на более новых консолях через обратную совместимость. Xbox 360 в 2005 году многое изменилось. Технологии развились, ожидания от игроков изменились, и мы сосредоточены на том, чтобы сделать Xbox Series X|S лучшим местом для игры сейчас и в будущем", - говорится в сообщении.

Несмотря на закрытие магазина, владельцы консоли смогут продолжать играть в уже приобретенные игры. Кроме того, они все еще будут доступны для игры не только на консоли Xbox 360, но и на устройствах Xbox One и Xbox Series X|S из-за обратной совместимости.

"Что не изменилось, так это наше обязательство сохранить вашу возможность играть в уже приобретенные игры на желаемом устройстве, а это значит, что мы стремимся поддерживать игровой процесс Xbox 360 в ближайшем будущем – и вы все равно сможете играть и загружать ранее приобретенный контент и общаться с друзьями", пишет компания.

Microsoft объясняет, что даже после июля 2024 г. пользователи смогут играть и общаться с друзьями через многопользовательские режимы в играх, если издатель поддерживает онлайн-серверы.