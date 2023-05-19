После 10-летнего перерыва: Украинский павильон официально открыли на венецианской Biennale Architettura 2023
В четверг, 18 мая, состоялось официальное открытие Украинского павильона Before the Future на одной из крупнейших архитектурных выставок мира – венецианской Biennale Architettura 2023
Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Украина принимает участие в выставке после почти 10-летнего перерыва.
"Для нас это возможность показать, что, несмотря на войну, мы ориентированы на возрождение, на создание архитектуры обновленной Украины. В основе – принципы безбарьерности, энергоэффективности и экологичности", – прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
В выставке примут участие более 30 украинских архитекторов и архитекторов и представителей других дисциплин. Предполагается, что выставка также поможет привлечь к обновлению нашей страны иностранных специалистов.
Кроме павильона Украина представляет на биеннале инсталляцию, основанную на сети почти забытых укреплений 10-го века в районе Киева, которые возобновили в первые дни полномасштабного российского вторжения, успешно замедлив продвижение врагов в столицу. В этих пространствах во время выставки пройдет публичная программа встреч, на которых представители украинского культурного сообщества поделятся своими историями и опытом со всем миром.
- Biennale Architettura – международная выставка архитектуры, проводимая каждые 2 года в Венеции. В ее рамках страны-участницы могут обустроить собственные павильоны и презентовать свое архитектурное видение. Главная цель выставки – продемонстрировать архитектурные решения, которые бы давали ответы на современные социальные, технологические и культурные вызовы. Выставка продлится с 20 мая по 26 ноября.
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