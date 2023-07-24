После 10 лет затишья: состоялась премьера 8 сезона "Футурамы"
В понедельник, 24 июля, вышел первый эпизод 8 сезона мультсериала "Футурама" – это первая серия после 10 лет перерыва
Об этом говорится в Twitter стримингового сервиса Hulu.
"Футурама возвращается, кроха! Жизнь снова имеет смысл - хотя бы на тридцать минут", - говорится в сообщении.
Новый сезон будет насчитывать 10 серий и будет выходить по понедельникам.
Продолжение мультсериала расскажет о 25-летнем курьере Филиппе Фрае, который случайно упал в криогенную морозильную камеру в 1999 году, а проснулся через тысячу лет в новой компании друзей.
В новом сезоне героев снова будут озвучивать уже знакомые зрителям актеры озвучки из оригинального состава: Билли Вест, Кэти Сагал, Тресс Макнейл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Герман и Джон Ди Маджио.
"После короткого десятилетнего перерыва "Футурама" триумфально выползла из криогенной камеры, сохраняя полный оригинальный актерский состав и сатирический дух. В десяти совершенно новых эпизодах 8 сезона есть что-то для каждого", - говорится в описании сериала.
- 28 июня сдержанный сервис Hulu опубликовал первый трейлер нового, 8-го сезона культового мультфильма "Футурама".
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