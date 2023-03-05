После 10 лет переговоров ООН приняла историческое соглашение о защите Мирового океана

Об этом сообщает Greenpeace.

Цель настоящего Договора – восстановить и защитить природу так называемого Мирового океана.

"Договор поддерживает принцип 30×30 – защита 30% Мирового океана до 2030 года. Это открывает путь к созданию территорий в Мировом океане, которые будут охраняться на высоком уровне. В тексте все еще есть недостатки, и правительства должны обеспечить, чтобы Договор реализовался на практике эффективным и справедливым способом", - говорится в сообщении.

ВВС рассказывает, что переговоры продолжались 38 часов. В общем же, Договор не могли принять более 10 лет, из-за вопросов финансирования и прав на рыбалку.

Отмечается, что последнее международное соглашение о защите океана было подписано в 1982 году - им была Конвенция ООН по морскому праву.

"Это соглашение установило территорию под названием "открытое море" - международные воды, где все страны имеют право ловить рыбу, отправлять суда и проводить исследования - но только 1,2% этих вод охраняются. Морская жизнь, обитающая за пределами этих заповедных территорий, оказалась под угрозой из-за изменения климата, чрезмерного лова рыбы и судоходства", - объясняет издание.

Международный союз охраны природы отмечает, что почти 10% морских видов под угрозой исчезновения.