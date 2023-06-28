Об этом стало известно из соцсетей стриминговой платформы.

Новый сезон "Футурамы" выйдет летом 2023 года. Первый эпизод появится уже 24 июля, а всего их будет десять. Серии будут появляться еженедельно в понедельник.

Стоит отметить, что предыдущий сезон мультфильма вышел 19 июня 2013 года – 10 лет назад.

Шоу выходит под руководством своих создателей Мэтта Грейнинга и Дэвида X. Коэна и с участием всего оригинального актерского состава озвучки, включая Джона Ди Маджио в роли Бендера.

В новом сезоне показывается пандемия как пародия на COVID. Также наблюдаются отсылки к "Дюне" и показаны любовь Лилы и Фрая. В трейлере можно заметить современные гаджеты, которых не было на момент съемки первых сезонов – дроны и умные колонки.

Все оригинальные актеры озвучки согласились участвовать в сезоне: Билли Вест, Кэти Сагал, Тресс МакНил, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман. Изначально отказывавшийся Джон Ди Маджио присоединился к съемке уже в марте прошлого года.

Справка: "Футурама" - культовый американский анимационный сериал, созданный на студии "20th Century Fox" Мэттом Грейнингом и Дэвидом Коэном, авторами мультсериала "Симпсоны". Действие сериала происходит в Новом Нью-Йорке в 3000 году. В США сериал демонстрировали на Fox Network с 28 марта 1999 года по 10 августа 2003 года. В Украине показ мультфильма шел на канале M1, с 2007 по 2009 год. С 2010 по 2016 год транслировался на канале QTV. С июня 2018 года транслируется по каналу НЛО TV.