После 10 лет без новых серий: появился трейлер нового сезона "Футурамы"
Стриминговый сервис Hulu опубликовал первый трейлер нового, 8-го сезона культового мультфильма "Футурама". Он стартует 24 июля 2023 года и будет содержать 10 серий
Об этом стало известно из соцсетей стриминговой платформы.
Новый сезон "Футурамы" выйдет летом 2023 года. Первый эпизод появится уже 24 июля, а всего их будет десять. Серии будут появляться еженедельно в понедельник.
Стоит отметить, что предыдущий сезон мультфильма вышел 19 июня 2013 года – 10 лет назад.
Справка: "Футурама" - культовый американский анимационный сериал, созданный на студии "20th Century Fox" Мэттом Грейнингом и Дэвидом Коэном, авторами мультсериала "Симпсоны". Действие сериала происходит в Новом Нью-Йорке в 3000 году. В США сериал демонстрировали на Fox Network с 28 марта 1999 года по 10 августа 2003 года. В Украине показ мультфильма шел на канале M1, с 2007 по 2009 год. С 2010 по 2016 год транслировался на канале QTV. С июня 2018 года транслируется по каналу НЛО TV.
- Телекомпания Fox продолжила "Симпсонов" - самый длинный анимационный сериал в истории - еще на два сезона, теперь он будет выходить до 2025 года.
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