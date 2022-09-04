После 1 октября взятые на военный учет женщины не смогут свободно выезжать за границу

Об этом сообщило Суспильне Днепр .

Как говорится в сообщении, с 1 октября женщины соответствующих профессий должны стать на военный учет.

"Выданный в прошлом году приказ Минобороны №313 значительно расширил список профессий, с которыми женщины должны становиться на военный учет. Однако в него внесли изменения, и сейчас в нем осталось 14 специальностей. Впрочем, взятие на воинский учет – это не мобилизация", - говорит. юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилко.

Также юрист отметил, что на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин. Это обусловлено гендерным равенством. В частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения.

"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете воинском. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования", - сказал он.

Как говорится в сообщении, женщинам для воинского учета нужны такие же документы, что и мужчинам: паспорт, идентификационный код, свидетельства о браке и рождении детей, диплом и справка с места работы с указанием специальности. Штрафовать за неисполнение приказа до конца года женщин не будут.

"Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то специальность. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для взятия на учет. Если женщина работает по такой специальности, но нет соответствующего образования, она также может направляться работодателем на воинский учет", - говорит Смилко.

В Минобороны изучают, нужно ли делать отдельный учет для женщин и как организовать медкомиссию. Поэтому следует ожидать законодательных изменений.

По общему правилу на период действия правового режима военного положения мужчинам - гражданам Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины указала перечень мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть пределы страны во время действия ограничений военного положения.

Если мужчина не платит алименты, то выехать за пределы Украины не получится, поскольку нужно доказать, что дети находятся на его иждивении.

Водители-мужчины призывного возраста имеют право пересекать границу, но для этого нужно получить цифровой инструмент для проезда.

Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог отложили, хотя планировали на 1 сентября.

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