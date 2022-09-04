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После 1 октября взятые на военный учет женщины не смогут свободно выезжать за границу

4 сентября, 2022 воскресенье
17:21
Общество

С 1 октября женщины, имеющие соответствующие профессии, должны встать на военный учет. В списке – 14 специальностей. Однако до конца года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены

Об этом сообщило Суспильне Днепр .

Как говорится в сообщении, с 1 октября женщины соответствующих профессий должны стать на военный учет.

"Выданный в прошлом году приказ Минобороны №313 значительно расширил список профессий, с которыми женщины должны становиться на военный учет. Однако в него внесли изменения, и сейчас в нем осталось 14 специальностей. Впрочем, взятие на воинский учет – это не мобилизация", - говорит. юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилко.

Также юрист отметил, что на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин. Это обусловлено гендерным равенством. В частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения.

"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете воинском. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры  комплектования", - сказал он.

Как говорится в сообщении, женщинам для воинского учета нужны такие же документы, что и мужчинам: паспорт, идентификационный код, свидетельства о браке и рождении детей, диплом и справка с места работы с указанием специальности. Штрафовать за неисполнение приказа до конца года женщин не будут.

"Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то специальность. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для взятия на учет. Если женщина работает по такой специальности, но нет соответствующего образования, она также может направляться работодателем на воинский учет", - говорит Смилко.

В Минобороны изучают, нужно ли делать отдельный учет для женщин и как организовать медкомиссию. Поэтому следует ожидать законодательных изменений.

  • По общему правилу на период действия правового режима военного положения мужчинам - гражданам Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
  • Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины указала перечень мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть пределы страны во время действия ограничений военного положения.
  • Если мужчина не платит алименты, то выехать за пределы Украины не получится, поскольку нужно доказать, что дети находятся на его иждивении.
  • Водители-мужчины призывного возраста имеют право пересекать границу, но для этого нужно получить цифровой инструмент для проезда.
  • Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог отложили, хотя планировали на 1 сентября.

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