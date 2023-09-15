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Посланник Папы встретился с представителем МИД Китая и обсудил войну в Украине

15 сентября, 2023 пятница
00:09
Мир

Посланник Ватикана, кардинал Маттео Дзуппи, во время визита в Китай в рамках так называемой миротворческой миссии по Украине встретился со спецпредставителем Пекина по Евразии Ли Хуэем

Об этом сообщает Vatican News

Святой престол сообщил, что посланник Папы Римского по поиску мира в Украине, кардинал Маттео Дзуппи, встретился в Пекине со специальным представителем Китая по Евразии при министерстве иностранных дел Ли Хуэем "в открытой и сердечной атмосфере".

Во время встречи они обсудили "войну в Украине и ее драматические последствия, подчеркивая необходимость объединения усилий для поощрения диалога и поиска путей, ведущих к миру", – говорится в заявлении Святого престола.

В заявлении добавили, что оба представителя затронули также проблемы безопасности продовольствия, "с надеждой, что вскоре можно будет гарантировать экспорт зерна, особенно в страны наибольшего риска".

Накануне миссии кардинала Дзуппи в Китай пресс-служба Святого престола пояснила, что его визит является еще одним шагом в миссии, которую инициировал Папа, "чтобы поддерживать гуманитарные инициативы и искать пути, которые могут привести к справедливому миру".

Что известно о "миротворческой миссии" Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев , и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не было отказа".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ. Позже Дзуппи побывал в Москве, где встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой, подозреваемой в незаконной депортации украинских детей.

17-19 июля Дзуппи продолжил свою миссию визитом в Вашингтон.

12 сентября о намерении Дзуппи посетить Китай сообщала La Repubblica .13 сентября спикер МИД Китая Мао Нин подтвердила информацию о визите и добавила, что с кардиналом встретится Ли Хуэй, который в мае посетил Украину как спецпосланник Китая.

Скандал с Папой Римским и "величием России"

В августе Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа Франциск продвигает нарративы о "великодержавности РФ".

Позже в Ватикане сказали, что Папа Франциск никогда не пропагандировал империалистические идеи.

МИД Литвы вызвал Апостольского нунция на разговор по поводу заявления Папы Римского.

В ОП Украины сказали, что после этих слов Папы Римского о его посредничестве в завершении войны не может быть и речи.

Украина
Китай
Война с Россией
Папа Римський Франциск
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