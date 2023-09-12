Посланник Папы Римского посетит Китай. Это последний этап его миссии по миру
Специальный посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи отправится в Китай. Перед этим он посетил Украину и Россию в рамках так называемой миротворческой миссии
Об этом пишет La Repubblica .
12 сентября Дзуппи прибудет в Пекин и уже 13 сентября встретится с китайскими чиновниками — предположительно с премьер-министром Ли Цяном. По данным газеты, это последний этап миссии Дзуппи.
Что известно о "миротворческой миссии" Ватикана
В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.
"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.
Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.
Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не был отказ".
"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.
В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ. Позже Дзуппи побывал в Москве, где встретился с детской омбудсменкой Львовой-Беловой, подозреваемой в незаконной депортации украинских детей.
Скандал с Папой Римским и "величием России"
В августе Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа Франциск продвигает нарративы о "великодержавности РФ".
Позже в Ватикане сказали, что Папа Франциск никогда не пропагандировал империалистические идеи .
МИД Литвы вызвал Апостольского нунция на разговор по поводу заявления Папы Римского.
В ОП Украины сказали , что после этих слов Папы Римского о его посредничестве в завершении войны не может быть и речи.
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