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Послание Зеленского в Раде: силовики оцепили парламент и перекрыли улицы, "слуги" надели футболки "За президента"

1 декабря, 2021 среда
09:58
Общество

Утром 1 декабря здание Верховной Рады Украины оцепили нацгвардейцы и полицейские, а окрестные улицы перекрыли военными грузовиками

Об этом сообщает с места происшествий корреспондент Еспресо.TV.

У здания парламента присутствуют сотрудники полиции диалога, нацгвардейцы и спецназовцы.





Кроме того, фото с места событий, предоставленные нардепами Алексеем Гончаренко и Гео Леросом, обнародовал в Telegram журналист Тарас Березовец.

"Правительственный квартал в ожидании выступления Зеленского в Раде. Все перекрыто полицией. Подступы к Раде заблокированы техникой", - написал журналист.

В то же время Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что нардепы от "Слуги Народа" надели футболки с надписями "За президента. Против олигархов".

Гончаренко также сообщил, что по состоянию на 9.25 Зеленский уже прибыл в Раду.

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