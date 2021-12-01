Послание Зеленского в Раде: силовики оцепили парламент и перекрыли улицы, "слуги" надели футболки "За президента"

Об этом сообщает с места происшествий корреспондент Еспресо.TV.



У здания парламента присутствуют сотрудники полиции диалога, нацгвардейцы и спецназовцы.











Кроме того, фото с места событий, предоставленные нардепами Алексеем Гончаренко и Гео Леросом, обнародовал в Telegram журналист Тарас Березовец.



"Правительственный квартал в ожидании выступления Зеленского в Раде. Все перекрыто полицией. Подступы к Раде заблокированы техникой", - написал журналист.



В то же время Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что нардепы от "Слуги Народа" надели футболки с надписями "За президента. Против олигархов".



Гончаренко также сообщил, что по состоянию на 9.25 Зеленский уже прибыл в Раду.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb