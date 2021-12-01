Послание Зеленского в Раде: силовики оцепили парламент и перекрыли улицы, "слуги" надели футболки "За президента"
Утром 1 декабря здание Верховной Рады Украины оцепили нацгвардейцы и полицейские, а окрестные улицы перекрыли военными грузовиками
Об этом сообщает с места происшествий корреспондент Еспресо.TV.
У здания парламента присутствуют сотрудники полиции диалога, нацгвардейцы и спецназовцы.
Кроме того, фото с места событий, предоставленные нардепами Алексеем Гончаренко и Гео Леросом, обнародовал в Telegram журналист Тарас Березовец.
"Правительственный квартал в ожидании выступления Зеленского в Раде. Все перекрыто полицией. Подступы к Раде заблокированы техникой", - написал журналист.
В то же время Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что нардепы от "Слуги Народа" надели футболки с надписями "За президента. Против олигархов".
Гончаренко также сообщил, что по состоянию на 9.25 Зеленский уже прибыл в Раду.
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