Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Посланец Путина прибыл на ЗАЭС: в ГУР объяснили цель визита

Посланец Путина прибыл на ЗАЭС: в ГУР объяснили цель визита

8 июля, 2023 суббота
09:04
Война с Россией

На территорию оккупированной ЗАЭС 6 июля прибыл первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Визит состоялся на фоне обнародования информации о минировании оккупантами ЗАЭС

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Официальная цель приезда Кириенко - ознакомление с состоянием дел на станции и проверка общей безопасности. Неофициально - посланник Путина должен продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на станции Кириенко и гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий провели совещание по дополнительному стимулированию потенциальных работников из России.

Для этого планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, покинувших территорию Энергодара. Таким образом, будет расселено до 4 500 россиян. Впрочем, по данным ГУР, желающих ехать на ЗАЭС немного.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. 29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину. Уже 2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3-го и 4-го энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

5 июля во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ было заявлено Европейским Союзом, что Россия должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов и вывести войска из Украины. Тогда же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены". Со временем появились спутниковые снимки Planet Labs, сделанные утром 5 июля, которые зафиксировали на крыше 4-го энергоблока Запорожской АЭС появление неизвестных объектов. О минировании именно этого энергоблока ранее сообщал Генштаб.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил , что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается. Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил , что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда. Также в Энергоатоме сообщили, что оккупанты допускают к работе на Запорожской АЭС специалистов из РФ, совершенно не имеющих необходимых знаний и навыков для управления станцией.

7 июля США в ОБСЕ призвали РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, поскольку обеспокоены сообщениями о минировании Россией станции и планах проведения операции "под чужим флагом".

Также 7 июля стало известно , что миссия МАГАТЭ получила возможность осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, кроме крыши, однако, никаких признаков взрывчатки не обнаружила.

Россия
оккупированные территории
Запорожская АЕС
Читайте также:
Анналена Бербок
7 июля, 2023 пятница
Глава МИД Германии выступила против предоставления Штатами кассетных боеприпасов Украине
Дмитро Снєгирьов
6 июля, 2023 четверг
На саммите НАТО Украина может получить статус основного союзника США вне Альянса, - военный эксперт Снегирев
Олександр Лукашенко
7 июля, 2023 пятница
ISW: Лукашенко дистанцируется от соглашения, заключенного между Кремлем и Пригожиным
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.11
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
8 июля
09:14
Эксклюзив
Кассетные боеприпасы станут фактором, который будет деморализовать врага, - боец ВСУ Иевлев
09:12
Обновлено
Россияне ударили дронами по Кривому Рогу: возникли два пожара, есть раненый
08:53
Зеленский на Змеином: "Я хочу поблагодарить именно отсюда каждого воина за эти 500 дней"
08:35
Обзор
Блоха инженера Куна, всякая всячина Махно и другая любовная путаница – 5 книг о поисках себя
08:16
Эксклюзив
Россияне в глубокой обороне в Херсонской области, - Гуменюк
08:12
Силы обороны добились значительных тактических успехов в районе Бахмута, - ISW
08:03
За сутки армия РФ потеряла в Украине 630 солдат, 4 танка и 2 средства ПВО, - Генштаб
08:01
OPINION
Кассетные боеприпасы для Украины. Почему у "миротворцев" переполох?
07:16
За сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений, авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, - Генштаб
06:51
Компания-оператор АЭС "Фукусима-1" получила разрешение на сброс обеззараженной воды в море
06:14
Швейцария договорилась с Италией по поставкам газа
05:45
Англия - Испания: где и когда смотреть финал молодежного ЧЕ по футболу
05:15
Байден перед саммитом НАТО высказал позицию по вступлению Украины в Альянс
03:44
В "Челси" выбирают нового капитана: известно имя главного претендента
02:38
В Киеве произошел сбой в работе уведомлений о воздушной тревоге: заявление военной администрации
02:14
Эрдоган заявил о желании продлить "зерновое соглашение" на 2 года
01:33
Обновлено
сирена
Ситуация в ночь на 8 июля: ВС предупредили об угрозе БПЛА и баллистики
01:22
Россия заявила об атаке беспилотников на Воронеж
00:45
Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО
00:40
Залужный посетил группировку войск "Хортица" и "Таврия"
00:31
Обзор
50 лет Залужному! 20 фактов из жизни "Железного Генерала"
00:24
Эксклюзив
Внезапно умерший белорусский министр был причастен к посадке самолета с Протасевичем, – советник Тихановской Вячорка
00:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 7 июля
00:11
Марк Рютте
Правительство Рютте в Нидерландах уходит в отставку из-за проблемы мигрантов
2023, пятница
7 июля
23:44
Пентагон
Украинцы ищут слабые места в линии обороны РФ: главное впереди, - Пентагон о контрнаступлении ВСУ
23:35
Эксклюзив
У Пригожина огромное доверие Путина, они договорились, - российский оппозиционер Пономарев
23:31
Обновлено
США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов Байден и Зеленский прокомментировали
23:24
Михаил Фридман
Украина на следующей неделе может национализировать банк российского олигарха Фридмана, - Bloomberg
23:09
Свитолина победила эксчетвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Уимблдона
22:38
Петиция о сохранении украинского дубляжа собрала необходимые 25 тыс. голосов за 4 дня
22:21
Обновлено
Зеленский прибыл в Турцию и встретился с Эрдоганом
22:14
Эксклюзив
Кассетными боеприпасами мы сможем нивелировать преимущество врага в личном составе, - военный эксперт Грабский
21:58
Эксклюзив
Большое количество людей из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах, – младший сержант ВСУ Гудыменко
21:44
Рекордный штраф: в Китае интернет-компания должна заплатить больше $980 млн
21:26
Цуренко победила во втором по продолжительности матче в истории Уимблдона и побила рекорд турнира
21:11
Эксклюзив
НАТО должно объявить, что Украина вступит в Альянс сразу после завершения активной фазы боев, - военный эксперт Мусиенко
21:02
Эксклюзив
Почти на всей линии фронта россияне пытаются наступать и контратаковать, - полковник СБУ Костенко
21:02
Правительство утвердило процедуру предоставления статуса УБД гражданским
20:48
Легендарный голкипер ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Следует говорить не о скорости наступления, а о его темпе: военные итоги недели
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV