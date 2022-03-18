Послам России и Беларуси запретили вход в здания Европарламента

Об этом сообщила в своем Twitter глава Европейского парламента Роберта Мецола.



"В Доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический строй", – утверждает она.



Таким образом, с 18 марта вход в помещения Европарламента российским и белорусским дипломатическим и правительственным работникам запрещен.

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.