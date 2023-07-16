Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Послали друг друга": Ярмоленко признался, что разговаривал с Тимощуком после начала полномасштабной войны

"Послали друг друга": Ярмоленко признался, что разговаривал с Тимощуком после начала полномасштабной войны

16 июля, 2023 воскресенье
00:39
Спорт

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко высказался по поводу Анатолия Тимощука, который выбрал российскую сторону и остался в РФ

Об этом сообщает официальный ютуб-канал "Динамо".

"Он – взрослый человек, сделал свой выбор. Я ему просто позвонил и спросил, как ему спится. Ну он сказал, что "точно так же, как и тебе". Я сказал, что только я не в России. Был просто такой разговор, что послали друг друга. О чем из... Он не человек для меня. О чем с этим можно говорить? Для меня его нет, просто не существует. После всего, что дала ему страна – и так поступить. Просто не хочу на камеру говорить какие-то обидные вещи. Для меня он мертв", – ответил Ярмоленко.

Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского "Зенита". Он не осудил российскую агрессию и продолжает свою работу в Санкт-Петербурге.

Что известно об Андрее Ярмоленко

Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.

Сборная Украины
Читайте также:
внутрішні переселенці
15 июля, 2023 суббота
Переселенцы, которые находятся за границей без веских причин, не будут получать выплаты от государства
Сергій Лавров
14 июля, 2023 пятница
Лавров на саммите ASEAN агрессивно отреагировал на призыв Борреля вывести войска РФ из Украины
ЗСУ
15 июля, 2023 суббота
После значительных потерь во время контрнаступления Украина изменила свою тактику, - NYT
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
16 июля
12:09
OPINION
Сергей Фурса
Должен ли кто-нибудь и что-нибудь Украине
12:07
Twitter
Маск: Доходы от рекламы в Twitter упали на 50%
11:55
Обновлено
Россияне ударили по Степногорску на Запорожье, есть пострадавшие
11:53
На кинофестивале в Локарно состоится мировая премьера фильма "Степное"
11:03
Президент Венгрии Новак прибудет с визитом в Закарпатье и в Киев
10:47
Нетаньягу
Премьер-министр Израиля госпитализирован в больницу из-за обезвоживания
10:14
Великобритания и Украина
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству
10:07
OPINION
Украина образца 1991–2022 – нежизнеспособна
10:03
Эксклюзив
На левобережье Херсонщины оккупанты отказывают в медпомощи людям без паспортов РФ, - депутат горсовета Погомий
10:02
На оккупированной территории Луганской области россияне паспортизируют заключенных
09:31
Россия, вероятно, готова поддержать желание ЧВК Вагнера сохранить присутствие в Африке, - разведка Британии
09:04
Эксклюзив
17 июля Путин приползет на коленях и объявит, что продолжает "зерновое соглашение", - Пионтковский
08:49
Обновлено
Ночная атака россиян по Харькову: попадания в центре города
08:28
Взрывы в Севастополе: россияне обвиняют Украину в атаке дронами
08:13
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине 500 военных, 13 БПЛА и 5 танков, - Генштаб
08:00
OPINION
Сделает ли Путин подарок Гааге на День Независимости Украины?
07:47
Турция поддерживает расширение НАТО, чтобы обеспечить стабильность
07:24
Заминированные поля становятся главным препятствием для украинского контрнаступления, - WP
06:25
Украинские военные продолжают наступать на 3 участках фронта: ограниченные успехи и перемещение российских войск, - ISW
2023, суббота
15 июля
23:56
ВСУ ликвидировали командира российской разведывательной бригады
23:48
В Сумах прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
22:49
В Киевской области в реке утонул 9-летний мальчик
22:30
Обновлено
В Украине объявляли масштабную тревогу: в Запорожье прогремел взрыв
22:26
В Омске загорелась жилая 5-этажка. Эвакуированы десятки россиян
21:46
Британский министр обороны Уоллес осенью может уйти с должности, - BBC
21:35
Обновлено
Клуб Бекхэма объявил о трансфере Месси
21:29
Ярмоленко заявил, что ради "Динамо" отказал командам из элитных лиг Европы
21:12
ПВО сбила 3 российских беспилотника на Херсонщине
21:08
Павел Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ
Польский депутат Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ
20:47
Кэмерон заявил, что не будет снимать фильм о затонувшем батискафе "Титан"
20:42
Эксклюзив
Программу поддержки развития украинского языка необходимо принять, - Княжицкий
20:42
"Мне помогает молитва": Ломаченко рассказал, как борется со страхом
20:35
Эксклюзив
Освобождение Бахмута станет триггером взрыва в российской военно-политической верхушке, - Пионтковский
20:20
Обидчица Свитолиной Вондроушова победила Жабер в финале Уимблдона
20:04
Россияне пытаются создать собственные "судебные органы" на временно оккупированных территориях
20:03
Эксклюзив
Нетаньягу
Нетаньяху - политический хищник: те, кто играют по его правилам, всегда проигрывают, - израильский политолог Зайден
20:03
Эксклюзив
Гарантией безопасности для Украины было бы то, что США уничтожат армию РФ в случае применения ею ядерного оружия, - дипломат Брайза
20:00
OPINION
Дети, лето, война
19:50
На испанском острове Ла-Пальма горят леса: эвакуировали более 500 человек
19:36
Обновлено
В Италии бастуют аэропорты: 250 тысяч пассажиров вынуждены ждать
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV