"Послали друг друга": Ярмоленко признался, что разговаривал с Тимощуком после начала полномасштабной войны
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко высказался по поводу Анатолия Тимощука, который выбрал российскую сторону и остался в РФ
Об этом сообщает официальный ютуб-канал "Динамо".
"Он – взрослый человек, сделал свой выбор. Я ему просто позвонил и спросил, как ему спится. Ну он сказал, что "точно так же, как и тебе". Я сказал, что только я не в России. Был просто такой разговор, что послали друг друга. О чем из... Он не человек для меня. О чем с этим можно говорить? Для меня его нет, просто не существует. После всего, что дала ему страна – и так поступить. Просто не хочу на камеру говорить какие-то обидные вещи. Для меня он мертв", – ответил Ярмоленко.
Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского "Зенита". Он не осудил российскую агрессию и продолжает свою работу в Санкт-Петербурге.
Что известно об Андрее Ярмоленко
Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.
Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.
- Во вторник, 27 июня, украинский футболист Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо".
- 8 июля Ярмоленко отличился голом в товарищеской игре против австрийского "Вольфсбергера".
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