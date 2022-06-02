Послаблений не будет. Главная дипломат Германии объяснила, что по пути в ЕС Украина не может рассчитывать на поблажки
Анналена Бербок поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но предупредила, что "послаблений не будет"
Об этом пишет Handelsblatt.
"Мы сейчас в историческом моменте, - заявила Анналена Бербок, - и для меня это означает, что мы не можем следовать формуле, но мы должны осознать, что это исторический момент".
Она поддержала начало переговорного процесса по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.
"А относительно Украины, — сказала глава немецкого МИД, — нужно объяснить: "Недостаточно сказать "да", ты принадлежишь к Европе, ты принадлежишь к Европейскому Союзу".
Быстрого процесса вступления Украины не будет. "Там не может быть послаблений. Но в этот момент мы вместе как Европейский Союз должны определить курс, чтобы не закрыть двери перед ними", - сказала Бербок.
Она повторила тезис о том, что "Европа всегда росла в кризисах". Когда-то были неудачи, то следующий тур будет временем силы. Потому мужественные политики и общества взяли на себя инициативу".
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