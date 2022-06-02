Об этом пишет Handelsblatt.

"Мы сейчас в историческом моменте, - заявила Анналена Бербок, - и для меня это означает, что мы не можем следовать формуле, но мы должны осознать, что это исторический момент".

Она поддержала начало переговорного процесса по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.

"А относительно Украины, — сказала глава немецкого МИД, — нужно объяснить: "Недостаточно сказать "да", ты принадлежишь к Европе, ты принадлежишь к Европейскому Союзу".

Быстрого процесса вступления Украины не будет. "Там не может быть послаблений. Но в этот момент мы вместе как Европейский Союз должны определить курс, чтобы не закрыть двери перед ними", - сказала Бербок.

Она повторила тезис о том, что "Европа всегда росла в кризисах". Когда-то были неудачи, то следующий тур будет временем силы. Потому мужественные политики и общества взяли на себя инициативу".

2 июня президент Украины Зеленский представил платформу United24 на Международном форуме безопасности GLOBSEC.

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