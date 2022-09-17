Глава ассоциации немецких военных против передачи Украине вооружений бундесверу, - СМИ
В Германии заявили, что из-за нехватки годной военной техники в вооруженных силах страны она должна прекратить ее поставку Украине
Об этом заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.
"Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы вполне можем представить, например, поставки боевых машин пехоты из запасов нашей промышленности", – сказал он.
По его словам, оружие Украине больше не будут отправлять, потому что каждая поставка ведет к ослаблению бундесвера.
Вюстнер заявил, что "многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности, для обязательств Берлина в рамках НАТО и подготовки немецких военнослужащих.
"Поэтому наше требование таково: никаких новых поставок из арсеналов Бундесвера. И, что не менее важно, немедленное приобретение тех систем вооружений, которые уже были переданы!" – подчеркнул он.
- 15 сентября правительственная коалиция Германии приняла решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время. По словам сопредседателя СДПГ, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.
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