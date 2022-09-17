Об этом заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.

"Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы вполне можем представить, например, поставки боевых машин пехоты из запасов нашей промышленности", – сказал он.

По его словам, оружие Украине больше не будут отправлять, потому что каждая поставка ведет к ослаблению бундесвера.

Вюстнер заявил, что "многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности, для обязательств Берлина в рамках НАТО и подготовки немецких военнослужащих.

"Поэтому наше требование таково: никаких новых поставок из арсеналов Бундесвера. И, что не менее важно, немедленное приобретение тех систем вооружений, которые уже были переданы!" – подчеркнул он.

15 сентября правительственная коалиция Германии приняла решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время. По словам сопредседателя СДПГ, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.