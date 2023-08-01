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Послабление Украины может стать катастрофой для Польши, - польский политолог Корейба

1 августа, 2023 вторник
16:00
Война с Россией

Польский политолог Якуб Корейба считает, что для Польши важным вопросом безопасности является сохранение политической стабильности и территориальной целостности Украины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"То, что кремлевская пропаганда продвигает нарратив о захвате территорий Украины Польшей, даже радует. Ведь это в очередной раз доказывает, что Россия ничего нового для того, чтобы рассорить Польшу и Украину, не смогла придумать. В Польше власти и общество прекрасно осознают и знают, что договор о границах с Украиной является одним из самых больших достижений за последние 30 лет. Хочу отметить, что границы с Украиной для нас нерушимы", - пояснил Корейба.

Политолог подчеркнул, что политическая стабильность и территориальная целостность Украины - вопрос выживания для Польши.

"Для Польши с любой точки зрения ослабление Украины будет самоубийством. Это касается политической, экономической и стратегической составляющей. Полякам важно, чтобы Украина была с большими территориями и как можно политически мощнее. Важно понять главное, это понимают в Польше, что делить Украину с Россией значит подписать себе приговор. Это происходило уже несколько раз в нашей истории. Если не станет Украины, то через несколько лет такая же судьба ждет и Польшу. Это аксиома геополитики нашего региона", - добавил он.

Вагнеровцы в Беларуси и угроза для стран ЕС

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

В июле в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. А уже 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром на следующий день в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера. Впоследствии вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. А Пригожин отозвал отпуска вагнеровцев и велел прибыть в Беларусь до 5 августа.

Украина
Польша
російська армія
оккупированные территории
поддержка Украины
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