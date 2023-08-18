Послабление экономики РФ вынуждает Лукашенко искать финансовую поддержку в Китае, - Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко пытается договориться с Китаем о финансовой поддержке
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В связи с тем, что российская экономика ослабляется и лишних средств у РФ нет, то Лукашенко пытается сейчас заручиться финансовой поддержкой Китая. Китайцы и так ежегодно дают более 4 млрд юаней на пополнение торгового баланса Беларуси. Беларусь, по воле диктатора Лукашенко, защитывается в держаные резервы Китая. Это не соответствует международным нормам, но произошло то, что произошло. Каждую осень и весну это просто убивает Беларусь. Ведь у белорусов нечем покрывать бюджет", - пояснил Бессмертный.
Дипломат подчеркнул, что на встрече Лукашенко и министра обороны КНР самопровозглашенный президент Беларуси пытался договориться о финансовой поддержке Китая.
Ли Шанфу, не желая того сам, стал во время встречи с Лукашенко финансистом и экономистом. Когда он вернется в Китай, то вынужден будет информировать Си Цзиньпина о просьбе Лукашенко. Также надо понимать, что диктаторский белорусский совок под руководством Лукашенко всесторонне показан министру обороны. КНР Ли Шанфу, для которого это как воспоминание о молодости, - добавил он.
- 17 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу заявил, что страны имеют одинаковое видение мироустройства и являются абсолютными сторонниками нерушимости границ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное