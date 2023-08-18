Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В связи с тем, что российская экономика ослабляется и лишних средств у РФ нет, то Лукашенко пытается сейчас заручиться финансовой поддержкой Китая. Китайцы и так ежегодно дают более 4 млрд юаней на пополнение торгового баланса Беларуси. Беларусь, по воле диктатора Лукашенко, защитывается в держаные резервы Китая. Это не соответствует международным нормам, но произошло то, что произошло. Каждую осень и весну это просто убивает Беларусь. Ведь у белорусов нечем покрывать бюджет", - пояснил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что на встрече Лукашенко и министра обороны КНР самопровозглашенный президент Беларуси пытался договориться о финансовой поддержке Китая.

Ли Шанфу, не желая того сам, стал во время встречи с Лукашенко финансистом и экономистом. Когда он вернется в Китай, то вынужден будет информировать Си Цзиньпина о просьбе Лукашенко. Также надо понимать, что диктаторский белорусский совок под руководством Лукашенко всесторонне показан министру обороны. КНР Ли Шанфу, для которого это как воспоминание о молодости, - добавил он.