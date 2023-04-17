Посла США в РФ впервые пустили к арестованному в России журналисту Гершковичу

Об этом посольство пишет в twitter .

Она посетила СИЗО "Лефортово", где уже две недели находится журналист, и рассказала, что он чувствует себя хорошо.

"В СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более 2 недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Снова призываем немедленно освободить Эвана", - говорится в сообщении.