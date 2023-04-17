Посла США в РФ впервые пустили к арестованному в России журналисту Гершковичу
Посла США в России Линн Трейси пустили к арестованному журналисту WSJ Эвану Гершковичу - это впервые, когда к нему пустили дипломата
Об этом посольство пишет в twitter .
Она посетила СИЗО "Лефортово", где уже две недели находится журналист, и рассказала, что он чувствует себя хорошо.
"В СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более 2 недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Снова призываем немедленно освободить Эвана", - говорится в сообщении.
- Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
- А президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
- Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист опровергает обвинения.
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