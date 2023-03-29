Посла России в Швеции вызывают в МИД из-за угроз вступления страны в НАТО
Посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвало шведское министерство иностранных дел из-за заявления с угрозами о вступлении страны в НАТО
Об этом пишет шведский телеканал SVT .
В сообщении посол Виктор Татаринцев предостерегает Швецию от присоединения к оборонному Альянсу: так, шведский МИД вызвал его в учреждение.
"Понятно, что "очарованные" Вашингтоном шведские политики сознательно погружают свой народ в пропасть НАТО", - написал он, отметив, что Швеция станет "законной мишенью" для российских ответных мер, в том числе военных, в случае вступления страны в Альянс.
"Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы он четко высказался против этой очевидной попытки влияния", – заявил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.
- Швеция и Финляндия в прошлом году вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- Накануне парламент Швециипроголосовал за вступление страны в НАТО.
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