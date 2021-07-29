Посла Молдовы отозвали из Москвы из-за сексуальных домогательств

Об этом рассказывает Newsmaker со ссылкой на министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

"МИД отозвал посла Владимира Головатюка в Кишинев для проведения консультаций по поводу дальнейшей работы дипмиссии, а также для обсуждения его поведения", - заявил изданию Newsmaker глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Молдовы Даниэл Водэ.



До выяснения всех обстоятельств ведомство воздержится от комментариев по поводу информации о сексуальных домогательств посла, которую распространили в телеграмм-каналах и СМИ

Чуть ранее в некоторых СМИ и анонимных Telegram-каналах появились обвинения в сексуальных домогательствах посла к сотруднице посольства.

Инцидент якобы имел место три недели назад.



Как утверждают источники издания Deschide, посол Головатюк позвонил сотруднице диппредставительства и попросил ее пройти к нему в резиденцию, которая расположена на территории посольства. Причиной таких действий посла якобы стали сомнения по выбору одежды на определенное событие.



Согласно данным издания, после прихода женщины посол Молдовы вышел из своего кабинета обнаженным и сексуально возбужденным.

"Когда я зашла, на нем не было одежды. Он обратился ко мне с вопросом о том, как ему следует одеваться, а также попытался меня обнять, спрашивая, как же ему идти, если он в возбужденном состоянии", - приводят показания пострадавшей женщины журналисты.



Журналисты рассказывают, что женщина сбежала от объятий посла исключительно благодаря быстрой реакции.

Однако сам посол в комментариях для TV8 заявил, что не слышал ни о каком скандале.

"Я сейчас в отпуске (...) Сейчас в Кишиневе важные события, парламент, правительство, а вчера меня отозвали из отпуска для консультаций о моем будущем, когда будет правительство. Относительно меня примут решение", - сказал Головатюк.



Отметим, Владимира Головатюк назначили послом в РФ во времена президентства социалиста Игоря Додона.