Посигналь, если слушаешь Kalush. Килиммен устроил флешмоб в центре Киева
Килиммен, участник группы Kalush Orchestra, устроил флешмоб в центре Киева
Видео было опубликовано на фан-странице группы в инстаграмме.
Килиммен решил устроить эксперимент в центре украинской столицы и вышел на улицу с плакатом "Посигналь, если слушаешь Kalush".
В ролике Килиммен сообщил, что сигналила каждая вторая машина и даже проезжавшая мимо полиция.
"Сегодня в центре Киева был максимальный хаос, потому что каждая вторая машина нам сигналила. И тут проезжает полиция, но… Они тоже фанатеют от Kalush!", - говорит он в видео.
Также люди подходили, чтобы сделать фото с колоритным участником группы, которая выиграла "Евровидение" в 2022 году.
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