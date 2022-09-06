Видео было опубликовано на фан-странице группы в инстаграмме.

Килиммен решил устроить эксперимент в центре украинской столицы и вышел на улицу с плакатом "Посигналь, если слушаешь Kalush".

В ролике Килиммен сообщил, что сигналила каждая вторая машина и даже проезжавшая мимо полиция.

"Сегодня в центре Киева был максимальный хаос, потому что каждая вторая машина нам сигналила. И тут проезжает полиция, но… Они тоже фанатеют от Kalush!", - говорит он в видео.

Также люди подходили, чтобы сделать фото с колоритным участником группы, которая выиграла "Евровидение" в 2022 году.

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