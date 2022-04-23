Пошли по пути грубого монтажа: роспропаганда запустила новое фейковое видео с Зеленским

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины.

Недавно Центр предупреждал, что пропаганда Кремля может запустить новые фейковые видео с Зеленским. Так и получилось, но на этот раз вражеские технологи не стали прибегать к более сложной технологии дипфейка, а пошли по пути банального и грубого монтажа.

"На видео, где украинский президент общается с Илоном Маском, добавили нечто очень похожее на рассыпанные по столу наркотики", – говорится в сообщении.

Центр предоставил также два скриншота – слева с оригинального видео, а справа тот самый монтаж.

Также ранее сообщалось, что российская пропаганда использует офицера французской разведки в отставке Эрика Дениси для продвижения на иностранную аудиторию дезинформации о "настоящей причине и виновных в спецоперации в Украине".