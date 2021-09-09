Пошивайла переизбрали директором музея Революции Достоинства
В конкурсе на должность главы Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства - победил действующий гендиректор Игорь Пошивайло
Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.
Состоялось второе заседание комиссии конкурса на должность.
После представления плана развития музея комиссия определила победителем Пошивайло. Он был единственным кандидатом.
После презентации 7 из 9 членов комиссии проголосовали за назначение Пошивайло. Еще двое членов комиссии не принимали участия в голосовании.
По результатам конкурса председатель Украинского института нацпамяти обязан назначить победителя на должность гендиректора музея.
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