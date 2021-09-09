Пошивайла переизбрали директором музея Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.



Состоялось второе заседание комиссии конкурса на должность.



После представления плана развития музея комиссия определила победителем Пошивайло. Он был единственным кандидатом.

После презентации 7 из 9 членов комиссии проголосовали за назначение Пошивайло. Еще двое членов комиссии не принимали участия в голосовании.

По результатам конкурса председатель Украинского института нацпамяти обязан назначить победителя на должность гендиректора музея.