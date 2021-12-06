Пошел служить оккупантам и преследовал крымских татар: председателя суда Джанкоя будут заочно судить за госизмена
Председателю подконтрольного России Джанкойского районного суда в Крыму грозит до 15 лет лишения свободы за совершение государственной измены
Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя.
"При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, в порядке специального досудебного расследования, в суд направлен обвинительный акт в отношении оккупационного судьи по факту совершения государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование установило, что после оккупации Крыма в 2014 году обвиняемый изменил присяге на верность Украине и перешел на службу в незаконно созданные оккупантами судебные органы. Он стал председателем Джанкойского районного суда Республики Крым.
В мае 2014 года оккупационные власти незаконно запретили въезд в Крым бывшему Главе Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву. В знак протеста активисты перекрыли дорогу на нескольких участках трасс, в частности, Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и другие.
Оккупационные власти в Крыму начали преследовать участников митинга. Постановления о признании пятерых крымскотатарских активистов виновными в якобы нарушении порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ вынес обвиняемый судья Джанкойского райсуда.
"Своими действиями и решениями обвиняемый оказывал помощь представителям государства-оккупанта в переходе действовавшей на полуострове судебной системы Украины на отправление правосудия на основании законодательства РФ", - отметили в прокуратуре.
- Напомним, Следственный комитет России подготовил лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву подозрение в "незаконном пересечении границы России" и "незаконном обращении с оружием". Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство по факту незаконного преследования Джемилева.
- В апреле 2021 года Россия продлила запрет на въезд в оккупированный Крым Джемилев до 2034 года.
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