Пошел служить оккупантам и преследовал крымских татар: председателя суда Джанкоя будут заочно судить за госизмена

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя.

"При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, в порядке специального досудебного расследования, в суд направлен обвинительный акт в отношении оккупационного судьи по факту совершения государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что после оккупации Крыма в 2014 году обвиняемый изменил присяге на верность Украине и перешел на службу в незаконно созданные оккупантами судебные органы. Он стал председателем Джанкойского районного суда Республики Крым.

В мае 2014 года оккупационные власти незаконно запретили въезд в Крым бывшему Главе Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву. В знак протеста активисты перекрыли дорогу на нескольких участках трасс, в частности, Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и другие.

Оккупационные власти в Крыму начали преследовать участников митинга. Постановления о признании пятерых крымскотатарских активистов виновными в якобы нарушении порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ вынес обвиняемый судья Джанкойского райсуда.

"Своими действиями и решениями обвиняемый оказывал помощь представителям государства-оккупанта в переходе действовавшей на полуострове судебной системы Украины на отправление правосудия на основании законодательства РФ", - отметили в прокуратуре.