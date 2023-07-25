Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что эксчельник юридического отдела Департамента по гражданской защите и оборонной работе Херсонской облгосадминистрации в начале полномасштабного вторжения РФ поддержал российских захватчиков и пошел с ними на сотрудничество.

Во время временной оккупации Херсона он остался в городе и согласился возглавить созданный агрессором так называемый отдел правового обеспечения в захваченном в то время бассейновом управлении водных ресурсов.

По данным СБУ, среди основных задач коллаборанта был "перевод" вверенных ему учреждений под требования российского законодательства. С этой целью он пытался создать штат из местных жителей, которым обещал выплачивать заработную плату в рублях и лояльное отношение от оккупантов.

После деоккупации Херсона коллаборант "залег ко дну" по месту жительства в областном центре и таким образом надеялся избежать правосудия.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье о коллаборационной деятельности. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.