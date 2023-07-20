"Пощечина странам Африки": глава МИД Австрии о выходе РФ из зернового соглашения

Об этом он сказал перед началом Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет Укринформ .

Шалленберг подчеркнул, что "цинизм России не имеет себе равных" и противоречит нарративам, которые распространяет страна.

"Откровенно говоря, я должен сказать, что цинизм российской стороны не имеет себе равных. Это – диаметральное противоречие с тем нарративом, который они распространяют. Это – пощечина странам Африки и другим регионам, которые зависят от этого зерна", - говорит глава МИД.

Он рассказал, что Евросоюз делал российской стороне предложения, которые могли бы удовлетворить РФ, но Москва на них не согласилась. Шалленберг также подчеркнул, что страна-террорист использует голод как оружие.

"Была возможность, была гибкость, но не с российской стороны… Я думаю, что вполне понятно, что мы имеем ситуацию, когда Москва цинично использует голод как оружие, а также бомбардирует главные порты – это реакция", - заявил чиновник.

Прекращение Россией действия "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного исполнения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.

В свою очередь Министерство обороны объявило , что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как военные грузы.