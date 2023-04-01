"Пощечина для международного сообщества": Кулеба прокомментировал председательство России в Совбезе ООН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал препятствовать любым попыткам России злоупотреблять своим председательством в Совбезе ООН
Об этом он написал в твиттере .
"Председательство России в Совбезе ООН - это пощечина для международного сообщества. Я призываю нынешних членов СБ ООН препятствовать любым попыткам России злоупотреблять своим председательством. Также напомню, что Россия вне закона в СБ ООН", - заявил Кулеба.
Председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года. Оно продлится месяц.
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