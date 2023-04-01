Об этом он написал в твиттере .

"Председательство России в Совбезе ООН - это пощечина для международного сообщества. Я призываю нынешних членов СБ ООН препятствовать любым попыткам России злоупотреблять своим председательством. Также напомню, что Россия вне закона в СБ ООН", - заявил Кулеба.

Председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года. Оно продлится месяц.