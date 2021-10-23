"Пощады не ждите": Венедиктова предупредила о последствиях подделки COVID-сертификатов

Об этом Венедиктова написала в facebook.

По ее словам, всем прокурорам предписано взять дела о подделке сертификатов на личный контроль.

"Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам - такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Фейковые сертификаты - игра в рулетку с полным барабаном. За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать продавцов и покупателей "липы", - написала Венедиктова.

Она добавила, что динамика заражений и смертности от коронавируса бьет антирекорды, а вместе с ней и количество фальсифицированных документов.

"Тем временем продолжает расти и статистика преступной подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесение недостоверных данных в электронные базы. Дельцы штампуют подделки, а "герои", которых не берет никакая зараза, их скупают" - возмутилась Венедиктова.

Она напомнила, что накануне из-за такого сомнительного международного свидетельства о вакцинации, с которым экс-нардепка Надежда Савченко и ее сестра прилетели в аэропорт "Борисполь", начато уголовное производство.

"Половина из почти 800 нынешних уголовных производств этой категории относятся именно к махинациям с документами о прививках. В 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов. И это только начало", - пообещала Венедиктова.

Напомним, 16 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что полиция уже возбудила по меньшей мере три производства из-за подделки COVID-документов.

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