"Посеять панику, прибегнуть к эскалации и усилить военные действия против Украины": Ткаченко назвал цель информационных провокаций от РФ

Об этом он заявил на брифинге .



"У меня большая просьба: в эти напряженные дни пользуйтесь в первую очередь официальной информацией. Все наши официальные источники доступны 24/7. Активно реагируют на ту или иную проблему, потому что иначе мы становимся заложниками информационных провокаций, распространяемых россиянами, и их цель посеять панику и хаос, запутать мир, и благодаря фейковым поводам прибегнуть к эскалации и усилению военных действий", - подчеркнул Александр Ткаченко.



По его словам, 17 февраля начались активные обстрелы и Украина вступила в новую фазу гибридной войны. Это предполагает ложь РФ об Украине россиянам и всему миру.



Александр Ткаченко отметил, что Россия ультимативно объявляет свои права на украинскую территорию, постсоветское пространство и Восточную Европу, а также "прозрачно намекает" на готовность к агрессии.



"Российский след присутствует и в кибератаках на государственные сайты. Информационные ресурсы РФ и боевиков создают свою картинку войны и запускают свои большие провокации. Российские оккупационные войска совершают массированные обстрелы украинских поселений рядом с линией разграничения. Не прекращаются манипуляции и гадкие провокации в ОРДЛО , в которых обвиняют украинскую сторону. Записаны заранее видеообращение оккупационных войск. Их цель - благодаря фейкам и манипуляциям убедить и жителей ОРДЛО, и мир, что Украина готовится к наступлению, что, безусловно, является полной ложью", - пояснил министр.

Напомним, ранее Александр Ткаченко призвал украинцев проверять сообщения на признаки фейка, пользоваться официальными источниками информации, а иностранные СМИ попросил "не считать ОРДЛО ньюзмейкерами".

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