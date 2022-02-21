"Посеять панику, прибегнуть к эскалации и усилить военные действия против Украины": Ткаченко назвал цель информационных провокаций от РФ
Министр культуры Александр Ткаченко призвал украинцев на фоне обострения агрессии РФ использовать информацию из официальных источников и не становиться заложниками информационных провокаций России
Об этом он заявил на брифинге .
"У меня большая просьба: в эти напряженные дни пользуйтесь в первую очередь официальной информацией. Все наши официальные источники доступны 24/7. Активно реагируют на ту или иную проблему, потому что иначе мы становимся заложниками информационных провокаций, распространяемых россиянами, и их цель посеять панику и хаос, запутать мир, и благодаря фейковым поводам прибегнуть к эскалации и усилению военных действий", - подчеркнул Александр Ткаченко.
По его словам, 17 февраля начались активные обстрелы и Украина вступила в новую фазу гибридной войны. Это предполагает ложь РФ об Украине россиянам и всему миру.
Александр Ткаченко отметил, что Россия ультимативно объявляет свои права на украинскую территорию, постсоветское пространство и Восточную Европу, а также "прозрачно намекает" на готовность к агрессии.
"Российский след присутствует и в кибератаках на государственные сайты. Информационные ресурсы РФ и боевиков создают свою картинку войны и запускают свои большие провокации. Российские оккупационные войска совершают массированные обстрелы украинских поселений рядом с линией разграничения. Не прекращаются манипуляции и гадкие провокации в ОРДЛО , в которых обвиняют украинскую сторону. Записаны заранее видеообращение оккупационных войск. Их цель - благодаря фейкам и манипуляциям убедить и жителей ОРДЛО, и мир, что Украина готовится к наступлению, что, безусловно, является полной ложью", - пояснил министр.
- Напомним, ранее Александр Ткаченко призвал украинцев проверять сообщения на признаки фейка, пользоваться официальными источниками информации, а иностранные СМИ попросил "не считать ОРДЛО ньюзмейкерами".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.75
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.7
- Актуальное
- Важное