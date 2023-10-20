"Посеять хаос": военный эксперт Грант назвал приоритеты Путина
Полковник армии Великобритании в отставке военный эксперт Глен Грант отметил, что страны ЕС и США остаются объединенными, и это не в пользу Путина
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Цель Путина - завоевать Украину, он до сих пор хочет это сделать. Путин хочет посеять хаос повсюду, где только возможно. Первым его приоритетом является намерение сместить и отвести фокус внимания от Украины стран-членов НАТО. Вторым приоритетом является то, что Путин хочет разъединить ЕС и США. Он понимает, что страны ЕС остаются объединенными, и это играет не в его пользу", - подчеркнул Грант.
По словам полковника, Путин хочет, чтобы у него было больше партнеров и союзников.
"В Словакии, Венгрии, Латвии, Болгарии Путин хочет посеять своих марионеточных руководителей в парламентах. Мы не должны смотреть на эту ситуацию только как на войну на поле боя. Да, Путин будет продолжать вести боевые действия в Украине, но еще очень многое происходит, кроме этого", - заметил Грант.
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