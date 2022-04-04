Посевную невозможно провести на площади 3,5 млн га сельхозземель – глава Минагро

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, говорится в релизе на сайте министерства.



"Сегодня из-за боевых действий невозможно провести посевную на площади 3,5 млн га с/х земель. Соответственно сокращаются и объемы будущих вырученных средств", - сказал Николай Сольский.

Следовательно, государство рекомендует аграриям и фермерам сеять, прежде всего, более дорогие на мировом рынке культуры, а именно: подсолнечник, рапс и сою.

"Конечно, фермер сегодня выбирает по своему усмотрению, что сеять. Но государство и все участники рынка между собой в контакте", - сказал Сольский.



В Минагро признают прогнозированный дефицит горючего в разгар посевной.

"Понятно, что посевная только начинается, и объем топлива нужно увеличивать, но в рыночной экономике с таким инициативным сознательным народом, как наш, особенно с фермерами, решение будет найдено", – заверил министр.

Наибольшим вызовом остается вопрос экспорта зерна из страны.