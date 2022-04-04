Посевную невозможно провести на площади 3,5 млн га сельхозземель – глава Минагро
Чтобы компенсировать потери от невозможности засеять 3,5 млн га земель в этом году, Минагро советует аграриям сеять подсолнечник, рапс и сою
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, говорится в релизе на сайте министерства.
"Сегодня из-за боевых действий невозможно провести посевную на площади 3,5 млн га с/х земель. Соответственно сокращаются и объемы будущих вырученных средств", - сказал Николай Сольский.
Следовательно, государство рекомендует аграриям и фермерам сеять, прежде всего, более дорогие на мировом рынке культуры, а именно: подсолнечник, рапс и сою.
"Конечно, фермер сегодня выбирает по своему усмотрению, что сеять. Но государство и все участники рынка между собой в контакте", - сказал Сольский.
В Минагро признают прогнозированный дефицит горючего в разгар посевной.
"Понятно, что посевная только начинается, и объем топлива нужно увеличивать, но в рыночной экономике с таким инициативным сознательным народом, как наш, особенно с фермерами, решение будет найдено", – заверил министр.
Наибольшим вызовом остается вопрос экспорта зерна из страны.
- Напомним, посевная началась в 21 области, хотя в настоящее время в Украине посев начинали 15 областей.
- 31 марта глава правительства отчитывался о начале посевных работ в Украине
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