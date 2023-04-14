Посевная в Украине набирает обороты: засеяны первые гектары кукурузы
Весенняя посевная-2023 в Украине продолжается. На сегодня засеяно уже 722,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, а также первые гектары кукурузы
Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.
По состоянию на середину апреля украинские аграрии посеяли уже 722,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, больше всего – ярового ячменя. К севу кукурузы приступили аграрии Сумщины, посеяно 0,7 тыс. га.
"К севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, посеяно - 32,7 тыс. га", - отметили в ВР.
"Подсолнечник сеют сельхозпроизводители Ивано-Франковщины, Киевщины, Николаевщины, Одесчины, Сумщины, Тернопольщины, Харьковщины, Хмельницкой области, Буковины, посеяно – 37,2 тысячи", - добавили там.
- В Херсонской области планируют сеять арбузы. После проведения разминирования в области удалось увеличить площадь земель для весенне-полевых работ.
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