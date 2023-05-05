Посевная в Украине: аграрии засеяли первый миллион гектаров кукурузы
На сегодняшний день украинские аграрии засеяли уже 2 млн 320 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Среди них – более миллиона гектаров кукурузы
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
"По состоянию на начало мая всеми категориями хозяйств посеяно 2 млн 320 тыс. га зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.
Всего засеяно:
яровой пшеницы – 235,9 тыс. га;
ярового ячменя – 712,1 тыс. га;
гороха – 128,6 тыс. га;
овса – 132,2 тыс. га;
кукурузы – 1059 тыс. га;
гречихи – 3,1 тыс. га;
проса – 8,4 тыс. га;
других зерновых и зернобобовых – 40,9 тыс. га.
За прошедшую неделю всего посеяно 952,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, среди них больше (129 тыс. га) засеяли сельхозтоваропроизводители Кировоградщины.
Сев сахарной свеклы проводят аграрии 14 областей, посеяно – 179,2 тыс. га.
Подсолнечник сеют аграрии всех областей, но больше всего посеяно в Полтавской области — 235,9 тыс. га.
19 областей Украины проводят сев сои, посеяно уже 173,6 тыс. га.
- В Херсонской области планируют сеять арбузы. После проведения разминирования в области удалось увеличить площадь земель для весенне-полевых работ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.89Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное