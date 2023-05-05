Посевная в Украине: аграрии засеяли первый миллион гектаров кукурузы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на начало мая всеми категориями хозяйств посеяно 2 млн 320 тыс. га зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.

Всего засеяно:

яровой пшеницы – 235,9 тыс. га;

ярового ячменя – 712,1 тыс. га;

гороха – 128,6 тыс. га;

овса – 132,2 тыс. га;

кукурузы – 1059 тыс. га;

гречихи – 3,1 тыс. га;

проса – 8,4 тыс. га;

других зерновых и зернобобовых – 40,9 тыс. га.

За прошедшую неделю всего посеяно 952,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, среди них больше (129 тыс. га) засеяли сельхозтоваропроизводители Кировоградщины.

Сев сахарной свеклы проводят аграрии 14 областей, посеяно – 179,2 тыс. га.

Подсолнечник сеют аграрии всех областей, но больше всего посеяно в Полтавской области — 235,9 тыс. га.

19 областей Украины проводят сев сои, посеяно уже 173,6 тыс. га.