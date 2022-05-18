Посевная в Николаевской области завершена на 80-85%
Аграрии в Николаевской области засеяли 80-85% посевных площадей, где это возможно
Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью агентству Интерфакс-Украина .
"Главы райгосадминистраций сообщают, что там, где это возможно, посевная кампания завершена на 80-85%", - сказал Ким.
В то же время он отметил проблемы с обеспечением фермеров горючим, возникшие из-за проблем с доставкой. Понимая это, фермеры строят дополнительные склады для горючего и удобрений, чтобы обеспечить себя этими ресурсами в будущем.
"Ситуация с горючим плохая. Мы перестроили логистику, но она пока физически не справляется. Нам пообещали, что в течение недели-двух эта ситуация полностью выровняется", - подчеркнул глава ОВА.
- Напомним, В Сумской области засеяли 92% посевных площадей - вдвое больше, чем рассчитывали.
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