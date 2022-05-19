Посевная под прикрытием: ВСУ показали, как охраняют работу аграриев
Украинские военные охраняют посевную на востоке Украины
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
На востоке Украины идет посевная кампания, покой которой охраняют украинские танки.
- По состоянию на 18 мая аграрии Николаевской области засеяли 80-85% посевных площадей, где это возможно.
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