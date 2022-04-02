Посевная началась в 21 области. Прогнозируемые площади посева в этом году сократятся на четверть, - Минагрополитики

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По данным министерства, к севу яровых культур приступила уже 21 область Украины, при этом на соответствующую дату в прошлом году в Украине посев начинали 15 областей.

Министерство сообщило, что фермеры уже приступили к севу яровой пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и соевых бобов.

По информации из областей, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года произведен на площади 7,7 млн га.

Напомним, 31 марта глава правительства отчитался о начале посевных работ в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb