Посевная началась в 21 области. Прогнозируемые площади посева в этом году сократятся на четверть, - Минагрополитики
По состоянию на 1 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 13 438,4 тыс. га, что на 3 477,9 тыс. га меньше показателя прошлого года
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
По данным министерства, к севу яровых культур приступила уже 21 область Украины, при этом на соответствующую дату в прошлом году в Украине посев начинали 15 областей.
Министерство сообщило, что фермеры уже приступили к севу яровой пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и соевых бобов.
По информации из областей, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года произведен на площади 7,7 млн га.
- Напомним, 31 марта глава правительства отчитался о начале посевных работ в Украине.
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