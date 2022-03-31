Посевная началась уже в 20 областях Украины, – Шмыгаль
По состоянию на 31 марта уже в 20 областях Украины началась посевная кампания. В это время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Уже в 20 областях Украины началась посевная. Это действительно положительная новость, ведь в это же время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах", – заявил он.
Шмыгаль добавил, что у власти есть осторожный оптимизм по площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году.
"Сегодня наши аграрии не менее мужественно и преданно держат свой фронт. За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо за смелость и преданность своему делу", - отметил глава правительства.
- Алекс Лисситса, ведущий специалист аграрного и пищевого секторов экономики рассказывал, что посевная в Украине будет проведена на 50 процентов, хлеба хватит для внутреннего потребления, проблемы с экспортом в аграрном и пищевом секторе, мировой голод может наносить урон населению, 800 миллионов людей зависят от украинских пищевых продуктов
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