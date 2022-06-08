Об этом сообщил глава Кабинета министров Денис Шмигаль в телеграмме.

"Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей", - отметил он.

По словам премьера, аграрии начинают подготовку к сбору урожая. Среди основных вызовов – логистика и хранение будущего урожая.

"Первое, необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры прорабатывает меры по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования россией украинских портов у нас остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур", - отметил глава правительства.

Вторым вызовом он назвал хранение урожая и добавил, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн, указал премьер-министр.

Третьим вызовом он назвал обеспечение горючего для аграриев, над чем чиновники уже работают усиленно.

В 2022 году из-за вторжения России урожай зерновых в Украине уменьшится ориентировочно на 20%, прогнозирует британская разведка.

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