English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Посевная кампания в Украине проходит с проблемами обеспечения материально-технических ресурсов, - Высоцкий
Эксклюзив

Посевная кампания в Украине проходит с проблемами обеспечения материально-технических ресурсов, - Высоцкий

6 апреля, 2022 среда
10:00
война с Россией

Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал, что посевная кампания в Украине проходит с проблемами обеспечения материально-технических ресурсов из-за войны войны

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV

Однозначно, в Украине проходит самая сложная посевная во времена независимости. Надеемся, что такая посевная у нас проходит впервый и в последний раз. Нынешняя посевная кампания столкнулась со многими проблемами. В частности, первая проблема заключается в том, что многие поля на территории Украины заминированы, что несет угрозу для аграриев. Также мы имеем незначительные проблемы с наличием базовых материально-технических ресурсов, необходимых для проведения посевной кампании,” - объяснил Высоцкий

Высоцкий подчеркнул, что есть проблемы с достаточным наличием дизельного топлива, минеральных удобрений, семян и средств защиты растений

Также есть определенные проблемы с парком сельскохозяйственной техники. Во многих регионах Украины очень много уничтожено сельскохозяйственной техники. Сейчас аграрии ищут возможности закрыть потребности друг друга. Критическим фактором для проведения посевной кампании также остается дизельное топливо. РФ уничтожает и пытается уничтожить нефтебазы в Украине. Поэтому сейчас делается все, чтобы обеспечить наших аграриев достаточным количеством дизельного топлива,” - добавил Высоцкий

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Путін
3 апреля, 2022 воскресенье
Путин готов использовать ядерное оружие в войне против Запада, - Пионтковский
Юрій Бутусов
5 апреля, 2022 вторник
"Презрение власти ко всем украинцам, мнение, будто "война все спишет": журналист Бутусов прокомментировал отключение Еспресо, Прямого и 5 канала
Руслан Азізов
3 апреля, 2022 воскресенье
В Украине уничтожен командир кадыровцев Руслан Азизов
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.58
  • EUR
    Покупка 31.96
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
6 апреля
10:01
В Мариуполе ухудшается гуманитарная ситуация: более 160 тыс. жителей не имеют доступа к воде, теплу и медицине, - британская разведка
09:38
Эксклюзив
На Луганщине вблизи автобусной остановки нашли мины оккупантов
Оккупанты маскируют взрывные устройства под игрушки и оставляют их на детских площадках, - Березенко
09:26
Перестраховываются: россияне роют окопы на границе с Харьковской областью
09:15
В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 167 детей, - ювенальные прокуроры
09:10
Эксклюзив
Буча
В Буче обнаруживают много новых захоронений, – мэр города
09:01
ООН
За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 1480 мирных жителей, - ООН
08:48
Еспресо
Пока "Эспрессо", "Прямой" и "5-й" не будут снова доступны в украинских кабельных сетях, я буду откликаться только на приглашения в эфир от этих каналов, - Айзенберг
08:39
В результате обстрелов оккупантами Рубежного пострадали пять человек, еще один погиб, - Гайдай
08:36
хакер
Украинцев предупредили о хакерах, которые пытаются получить доступ к аккаунтам в Telegram. Советуют не переходить по подозрительным ссылкам
08:34
Эксклюзив
На глазах видно, как город оживает: территорию разминируют, люди медленно возвращаются, боец ТрО Чернигова о ситуации в городе
08:25
Княжицкий
Николай Княжицкий: Как выключали Эспрессо
08:23
Россияне с воздуха атаковали Днепропетровщину, уничтожили нефтебазу и попали в завод, - ОВА
08:12
ВСУ освободили от россиян еще три населенных пункта. Бригада оккупантов из Мурманской области потеряла в Украине около 30% военных, - Генштаб
07:44
В Гостомеле более 400 человек пропали без вести, - военная администрация
07:28
Правозащитники просят Зеленского вернуть в эфир каналы "Прямой", "Эспрессо" и "5" и не ограничивать свободу слова, - Княжицкий
06:58
Украинский культурный фонд
УКФ создал интерактивную "Карту культурных потерь"
06:55
Очень досадно каждый день читать ужасы. Российских военных даже зверями назвать нельзя, - футболист "Динамо" Караваев
06:39
В Европе во время концертов в поддержку Украины собрали более 83 млн евро, - Джамала
06:22
Компания Intel остановила свою работу в России
06:17
В Северодонецк прибыл гумконвой ООН, - Гайдай
06:00
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
05:31
Наиболее значимый экономический ответ: Новая Зеландия ввела 35% пошлины на весь российский импорт
05:18
"Вместе мы сила!", - в Генштабе показали, как выглядит захваченная во время контрнаступательной операции техника и боеприпасы к ней
04:34
Украли все. У меня не осталось вещей – кеды, кроссовки забрали. Как еще кухню не вынесли, - тренер "Колоса" рассказал, как провел 37 дней в оккупации
04:04
Как справиться с тоской по дому: Советы от СНБО Украины
03:54
ФК "Барселона" собрал 17 тонн еды для беженцев из Украины
03:29
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 5 апреля
02:53
Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины, - Зеленский
02:24
Укрзализница обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 6 апреля
02:06
В мировом спорте нет места преступникам. После случившегося в Буче РФ надо изолировать, - министр спорта Польши
01:43
Молдова
Молдова получит на помощь украинским беженцам почти 700 млн евро
01:27
Инфографика
5 апреля в Бахмуте скончался человек, получивший смертельную рану в результате российского обстрела, - Донецкая ОВА
01:03
Переезжавшее в Черновцы посольство Турции вернулось в Киев
00:42
ПВО THAAD
5 апреля Воздушные силы ВСУ уничтожили 8 крылатых ракет оккупантов
00:40
Лига чемпионов: результаты матчей вторника
00:29
После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов, - Зеленский
00:28
Сказал, что нужно было сказать. Зеленский о своем обращении к Совбезу ООН
00:10
Перестраховываются. В Белгородской области РФ роют окопы
00:04
Украина ожидает от Грузии улик, что она не помогает РФ обходить санкции, - Кулеба
2022, вторник
5 апреля
23:54
5 апреля Укрзализныця эвакуировала 15 тыс. человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV