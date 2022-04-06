Посевная кампания в Украине проходит с проблемами обеспечения материально-технических ресурсов, - Высоцкий

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV



Однозначно, в Украине проходит самая сложная посевная во времена независимости. Надеемся, что такая посевная у нас проходит впервый и в последний раз. Нынешняя посевная кампания столкнулась со многими проблемами. В частности, первая проблема заключается в том, что многие поля на территории Украины заминированы, что несет угрозу для аграриев. Также мы имеем незначительные проблемы с наличием базовых материально-технических ресурсов, необходимых для проведения посевной кампании,” - объяснил Высоцкий



Высоцкий подчеркнул, что есть проблемы с достаточным наличием дизельного топлива, минеральных удобрений, семян и средств защиты растений



Также есть определенные проблемы с парком сельскохозяйственной техники. Во многих регионах Украины очень много уничтожено сельскохозяйственной техники. Сейчас аграрии ищут возможности закрыть потребности друг друга. Критическим фактором для проведения посевной кампании также остается дизельное топливо. РФ уничтожает и пытается уничтожить нефтебазы в Украине. Поэтому сейчас делается все, чтобы обеспечить наших аграриев достаточным количеством дизельного топлива,” - добавил Высоцкий

Напомним, по состоянию на 1 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 13 438,4 тыс. га, что на 3 477,9 тыс. га меньше показателя прошлого года.