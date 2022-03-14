Посевная кампания 2022 года будет самой тяжелой в истории независимости, однако дефицита сельхозпродуктов не предвидится, - Львовская ОГА
Посевная кампания в 2022 году будет самой тяжелой за всю историю независимости Украины, но вероятность дефицита продуктов сельско-хозяйственного производства минимальна
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Он напоминает, что Украина - огромный мировой экспортер сельскохозяйственной продукции, в первую очередь сырья. В частности, почти 60% всех зерновых пошло на экспорт.
"Однако даже если урожай будет на половину меньше, чем в прошлом году, этого хватит для наших неотложных нужд", - уверяет Козицкий.
Также по его словам на Львовщине в этом году планируют увеличить посевную площадь более тысячи гектаров.
В частности, Козицкий признает, что посевная в южных регионах Украины не пройдет в таких объемах, как в прошлом году. По этой причине аграрии приняли решение сосредоточить работу на Западной Украине.
- Война в Украине будет иметь существенные глобальные последствия , особенно для соседних государств, – глава МВФ.
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