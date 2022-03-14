Посевная кампания 2022 года будет самой тяжелой в истории независимости, однако дефицита сельхозпродуктов не предвидится, - Львовская ОГА

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Он напоминает, что Украина - огромный мировой экспортер сельскохозяйственной продукции, в первую очередь сырья. В частности, почти 60% всех зерновых пошло на экспорт.



"Однако даже если урожай будет на половину меньше, чем в прошлом году, этого хватит для наших неотложных нужд", - уверяет Козицкий.



Также по его словам на Львовщине в этом году планируют увеличить посевную площадь более тысячи гектаров.

В частности, Козицкий признает, что посевная в южных регионах Украины не пройдет в таких объемах, как в прошлом году. По этой причине аграрии приняли решение сосредоточить работу на Западной Украине.

Война в Украине будет иметь существенные глобальные последствия , особенно для соседних государств, – глава МВФ.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb