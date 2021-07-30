Посещать музеи Ватикана позволят только с COVID-сертификатами

Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения Ватикана, передает "РБК-Украина".

"Начиная с пятницы, 6 августа, и до дальнейшего уведомления, доступ в музеи Ватикана и все связанные с ними зоны будет разрешен только лицам, имеющим сертификат о COVID - 19 (Green Pass или эквивалентное удостоверение)", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея могут попросить, кроме сертификата в цифровом или бумажном виде, документ, удостоверяющий личность посетителя.

"Эти правила необходимы для того, чтобы ваше посещение прошло в лучших и безопасных условиях. Поэтому они превалируют над обычными условиями", - говорится в сообщении.