Посещал премьеру фильма режиссера-путиниста: любимый Алины Гросу уехал в Москву
Российский актер Роман Полянский, находящийся в отношениях с украинской певицей Алиной Гросу, уехал из Украины в Россию и сейчас находится в Москве
Соответствующие фото из кинопремьеры в Москве распространили российские СМИ.
На фото Роман Полянский позирует с дочерью Марфой в одном из московских кинотеатров во время премьеры фильма российского режиссера Валерия Фокина, поддержавшего войну России против Украины.
Сам Фокин также присутствовал на мероприятии. Фото сделано 30 октября.
В соцсетях Полянского отсутствует информация о выезде из Украины. Алина Гросу также не комментировала визит любимого в Россию.
- Гросу и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года российский актер заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык.
- Гросса с начала войны находится в Украине . Впрочем, вместе с ней Полянский не уточняла, а общих фото пары за время войны не было.
- Российский режиссер Фокин, премьеру которого посетил Полянский, в марте заявлял, что "полностью поддерживает" решение президента России Владимира Путина о нападении на Украину.
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