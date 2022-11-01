Соответствующие фото из кинопремьеры в Москве распространили российские СМИ.

На фото Роман Полянский позирует с дочерью Марфой в одном из московских кинотеатров во время премьеры фильма российского режиссера Валерия Фокина, поддержавшего войну России против Украины.

Сам Фокин также присутствовал на мероприятии. Фото сделано 30 октября.

В соцсетях Полянского отсутствует информация о выезде из Украины. Алина Гросу также не комментировала визит любимого в Россию.