Посадки в Сумах, Ворожбе, Нежине, Конотопе, Бахмаче не будет: УЗ сменила маршрут поезда Лисичанск-Ужгород и добавила рейсы и вагоны из Киева
Укрзализныця изменила маршрут поезда 45/46 Лисичанск-Ужгород - поезд будет следовать через Полтаву и не будет принимать пассажиров в Сумах, Ворожбе, Нежине, Конотопе, Бахмаче
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Для безопасности пассажиров поезд 45/46 Лисичанск-Ужгород меняет маршрут южнее границы и будет следовать через Полтаву. Соответственно посадки по станциям Сумы, Ворожба, Нежин, Конотоп, Бахмач не будет", - говорится в сообщении.
Кроме того, Укрзализныця добавляет вагоны в поезд 769 Киев-Каменец-Подольский и вечерний дополнительный рейс Киев-Львов.
Также Укрзализныця назначила дополнительный поезд №713 Киев-Винница, который будет отправляться в 14:25. Билеты в продаже с 12:30 четверга 24 февраля.
В то же время, из соображений безопасности 24 февраля не смогут быть отправлены с конечных станций поезда №113/114/141/142 из Бахмута во Львов и №732 Запорожье-Киев.
Скоростной экспресс №722 Харьков-Киев отправится из Харькова по диспетчерскому расписанию, возможны опоздания.
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