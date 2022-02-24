Посадки в Сумах, Ворожбе, Нежине, Конотопе, Бахмаче не будет: УЗ сменила маршрут поезда Лисичанск-Ужгород и добавила рейсы и вагоны из Киева

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



"Для безопасности пассажиров поезд 45/46 Лисичанск-Ужгород меняет маршрут южнее границы и будет следовать через Полтаву. Соответственно посадки по станциям Сумы, Ворожба, Нежин, Конотоп, Бахмач не будет", - говорится в сообщении.



Кроме того, Укрзализныця добавляет вагоны в поезд 769 Киев-Каменец-Подольский и вечерний дополнительный рейс Киев-Львов.



Также Укрзализныця назначила дополнительный поезд №713 Киев-Винница, который будет отправляться в 14:25. Билеты в продаже с 12:30 четверга 24 февраля.



В то же время, из соображений безопасности 24 февраля не смогут быть отправлены с конечных станций поезда №113/114/141/142 из Бахмута во Львов и №732 Запорожье-Киев.



Скоростной экспресс №722 Харьков-Киев отправится из Харькова по диспетчерскому расписанию, возможны опоздания.



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