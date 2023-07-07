Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Во вторник, 11 июля, на севере, северо-западе и в центральных областях "ударят" холода, ожидается +18...+22°C.

8-9 июля температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет составлять +23...+28°C. Исходными порывами северного ветра могут достигать штормовых значений.

Высокая температура продержится еще на востоке и юге

Только в субботу еще задержатся +30...+32°C кое-где на востоке и юго-востоке.

Дожди с грозами ожидаются 8 июля на Левобережье Украины, а 9 июля в большинстве областей будет сухо, только на востоке и Крыму пройдут локальные грозовые дожди.

На западе, севере и в центре будет преимущественно ненастье

В западных и Житомирской областях без осадков, ветер северо-западный, 7...12 м/с, температура ночью 10...15°C днем 18...23°C.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14...19°C, днем 20...25°C, в центральных областях до 27°C, в юго-восточной части ночью 19...24°C, днем 29...34°C.

Ветер в столице

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с комфортной температурой воздуха +23...+26°C.

Разве что в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

В столице выходные будут ветреными, задувают с севера 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.

Также Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киевской области - и уровне опасности.