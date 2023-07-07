Порывы ветра могут вплоть до шторма: Наталья Диденко о погоде на 8 и 9 июля
В эти выходные, 8 и 9 июля, в Украине прогнозируют порывы ветра, которые в отдельных регионах могут достигать штормовых значений
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Во вторник, 11 июля, на севере, северо-западе и в центральных областях "ударят" холода, ожидается +18...+22°C.
8-9 июля температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет составлять +23...+28°C. Исходными порывами северного ветра могут достигать штормовых значений.
Высокая температура продержится еще на востоке и юге
Только в субботу еще задержатся +30...+32°C кое-где на востоке и юго-востоке.
Дожди с грозами ожидаются 8 июля на Левобережье Украины, а 9 июля в большинстве областей будет сухо, только на востоке и Крыму пройдут локальные грозовые дожди.
На западе, севере и в центре будет преимущественно ненастье
В западных и Житомирской областях без осадков, ветер северо-западный, 7...12 м/с, температура ночью 10...15°C днем 18...23°C.
На остальной территории кратковременные дожди, грозы, ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 14...19°C, днем 20...25°C, в центральных областях до 27°C, в юго-восточной части ночью 19...24°C, днем 29...34°C.
Ветер в столице
В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с комфортной температурой воздуха +23...+26°C.
Разве что в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя с грозой.
В столице выходные будут ветреными, задувают с севера 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.
Также Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киевской области - и уровне опасности.
- Вечером 6 июля и ночью 7 июля в Киевской области бушевала ненастье: гроза и шквальный ветер. Детали последствий .
- В ночь на 7 июля в результате гроз и шквала были повреждены около сотни линий электропередачи в 11 областях Украины. Без света осталось 710 населенных пунктов.
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